Estonia-Polonia: confronto fra premier Kallas e Morawiecki, focus su crisi migranti (2)

- "La sicurezza dell'Estonia inizia ai confini di Polonia, Lituania e Lettonia", ha detto Kallas. "Siamo molto grati alla Polonia per aver difeso questi confini", ha aggiunto. "Sosteniamo e sosteniamo i nostri vicini e li aiutiamo anche a far fronte alla situazione, in particolare attraverso il sostegno diplomatico e politico", ha affermato la premier estone. "Siamo anche pronti a offrire un supporto pratico alla Polonia", ha sottolineato. Kallas ha anche affermato che la questione della sicurezza nella regione è stata oggetto di discussione durante l'incontro con il capo del governo polacco. "I tempi sono molto preoccupanti, poiché al momento non vediamo alcun allentamento delle tensioni al confine tra la Bielorussia e l'Unione europea", ha rilevato la premier. "I tentativi di attraversare il confine stanno diventando sempre più violenti, si usa la violenza", ha proseguito. Prevediamo inoltre che la pressione sui confini esterni continuerà poiché Lukashenko non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi", ha affermato Kallas. "In queste circostanze molto tese, è importante scambiare informazioni in modo efficace ed efficiente", ha affermato Kallas. "Gli alleati si consultano attivamente a vari livelli, scambiamo informazioni e pianifichiamo la nostra cooperazione nei forum delle organizzazioni internazionali", ha aggiunto. "L'Unione europea e i nostri partner sanno perfettamente cosa sta succedendo. È un attacco ibrido contro l'Unione europea e la Nato al confine esterno di queste organizzazioni. Non è una crisi migratoria", ha proseguito Kallas. (segue) (Vap)