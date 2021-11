Estonia-Polonia: confronto fra premier Kallas e Morawiecki, focus su crisi migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la premier estone, l'obiettivo del regime di Aleksandr Lukashenko è distogliere l'attenzione dalla repressione e dalle violazioni dei diritti umani in Bielorussia. Kallas ha anche parlato della rapida attuazione di nuove e più severe sanzioni contro la Bielorussia, nonché della pressione diplomatica per sospendere i voli verso il Paese ex sovietico. "Certamente non soccomberemo al ricatto del regime di Lukashenko, poiché le sanzioni sono la chiave per combattere gli attacchi ibridi", ha detto. "Minsk deve consentire alle organizzazioni umanitarie e alle Nazioni Unite di avere accesso sul territorio della Bielorussia alle persone che sono lì", ha aggiunto. "Queste persone sono state condotte in modo fraudolento nel territorio della Bielorussia, ma vi soggiornano legalmente, hanno ottenuto un visto bielorusso e stanno cercando di entrare illegalmente nell'Unione europea", ha sottolineato. Kallas ha parlato anche della protezione dei confini dell'Ucraina e delle inquietanti azioni intraprese dalla Russia. "Ci rendiamo conto che quando la situazione sarà conveniente per Mosca, allora assisteremo a un'intensificazione del conflitto", ha concluso. (Vap)