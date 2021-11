Roma: controlli a tappeto nelle zone della movida, sanzioni e due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli a tappeto dei carabinieri nelle zone principalmente interessate dalla movida nel fine settimana. Le operazioni hanno riguardato diversi quartieri della Capitale e portato all'esecuzione di tre sanzioni per violazione del regolamento comunale di polizia urbana. Una prima multa ha riguardato il titolare di un minimarket a San Lorenzo, un 36enne bengalese, e una seconda un pub di via della Scala a Trastevere, entrambi vendevano bevande alcoliche da asporto violando i limiti di orario. Una terza sanzione è stata comminata a un ragazzo di 24 anni che consumava in strada bevande alcoliche in contenitori di vetro. (segue) (Rer)