Roma: controlli a tappeto nelle zone della movida, sanzioni e due arresti (2)

- Una denuncia, invece, ha riguardato un senegalese di 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine: il giovane, in piazza dei Siculi, impugnando un coltello da cucina, ha preso a calci un’auto in transito, alla cui guida c'era una donna che per la paura si è messa in fuga. Il 29enne ha minacciato anche alcuni passanti che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. A Trastevere, infine, si sono verificati due arresti: a finire in manette un 25enne libico e un marocchino di 32 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. I due sono stati sorpresi mentre vendevano hashish in strada. (Rer)