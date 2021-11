Cina: contrastare l’influenza di Pechino in Europa, due giorni di tavole rotonde a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'influenza cinese in Europa e in Italia e le strategie da mettere in atto per contrastarla con efficacia. È questo il senso della due giorni (22-23 novembre) “Countering China’s influence in Europe and Italy” organizzata dalla Fondazione Farefuturo, dall’International Republican Institute (Iri) e dal Comitato Atlantico Italiano e che si svolgerà a Palazzo Madama, sede del Senato, e nell’hotel Westin Excelsior a Roma. Lo riferisce un comunicato degli organizzatori. L'iniziativa vuole essere l'occasione per avviare un dibattito di alto profilo e a più voci sui temi geopolitici di maggior rilievo per l’Occidente e per la coesione della comunità transatlantica. Ciò in una fase straordinariamente delicata della vita internazionale, potenzialmente decisiva per la definizione del ruolo delle democrazie liberali sulla scena mondiale, nonché per il futuro della stessa Alleanza atlantica, a pochi mesi dal drammatico epilogo della vicenda afgana. L’International Republican Institute è un’organizzazione statunitense indipendente ma vicina al Partito Repubblicano, impegnata dal 1983 nella promozione della democrazia e della tutela delle libertà individuali nel mondo e presieduta per 25 anni dal senatore John McCain. Il Comitato Atlantico rappresenta l’Italia in seno all’Atlantic Treaty Association (Ata), organismo di raccordo tra la Nato e le pubbliche opinioni dei Paesi membri, e da oltre 65 anni produce analisi, studi e formazione su temi di politica estera e sicurezza con particolare riguardo alla promozione del ruolo dell’Italia nella Nato. La due giorni si articolerà in una serie di tavole rotonde nel corso delle quali si alterneranno parlamentari di Paesi europei e analisti e ricercatori di think-tank statunitensi ed europei. (segue) (Com)