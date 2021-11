Cina: contrastare l’influenza di Pechino in Europa, due giorni di tavole rotonde a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La sua rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Ad aprire i lavori sarà Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia e dei Conservatori e riformisti europei, che terrà il suo intervento aperto al pubblico nella Sala Nassirya di Palazzo Madama lunedì 22 novembre alle ore 10.30. Le considerazioni finali, a porte chiuse, saranno invece affidate a Jan Surotchak, direttore della strategia transatlantica dell’International Republican Institute, e Adolfo Urso, presidente della Fondazione Farefuturo. Dopo l'intervento di Meloni e i saluti di Urso e Surotchak, si terrà nella commissione Difesa il primo dei panel tematici, dal titolo “Ridefinire la relazione transatlantica per far fronte alla sfida cinese”. Interverranno la parlamentare britannica del Partito conservatore Nusrat Ghani, la deputata francese di "Les Republicains" Constance Le Grip e il presidente della commissione Affari esteri del parlamento polacco Pawel Kowal. Moderatore della sessione sarà il presidente del Comitato Atlantico, Fabrizio W. Luciolli. Alle 14.30, in Sala Nassirya, la prima tavola rotonda a porte chiuse: "Il riorientamento verso l'Indo-pacifico", a cui parteciperanno il francese Antoine Bondaz, responsabile Asia della Fondation pour la Recherche Strategique, David Shullman, direttore del China Global Hub dell’Atlantic Council, e Paolo Quercia, docente di Studi strategici presso l’Università di Perugia. Modererà Flavia Giacobbe, direttrice di “Airpress”. A seguire, alle 16.15, si terrà la tavola rotonda “Disfare il 'circolo degli amici' della Rpc” a cui interverranno il rappresentante di Taiwan in Italia, Andrea S. Y. Lee, l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata nella veste di presidente del Comitato globale per lo Stato di diritto “Marco Pannella”, Martin Hala, direttore di “Sinopsis”, Mareike Ohlberg del German Marshall Fund. Modererà Laura Harth, coordinatrice del consiglio scientifico del Comitato Pannella. (segue) (Com)