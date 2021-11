Cina: contrastare l’influenza di Pechino in Europa, due giorni di tavole rotonde a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Martedì 23 novembre le sessioni riprenderanno a porte chiuse nell’hotel Westin Excelsior di via Veneto, con una tavola rotonda alle ore 9.30 su “Le implicazioni dal punto di vista della sicurezza degli investimenti cinesi nelle infrastrutture in Europa”. Interverranno il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, l’onorevole del Partito democratico e componente del Copasir Enrico Borghi e Dean Cheng della Heritage Foundation. Il moderatore sarà Fabio Squillante, direttore di “Agenzia Nova”. La quarta e ultima tavola rotonda, prevista per le 11.30, avrà per titolo “Proteggere le industrie (occidentali) ad alto valore aggiunto tecnologico” e ad essa parteciperanno il senatore francese de “La Republique En Marche” André Gattolin, l’onorevole Elio Vito, il presidente della Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad), Guido Crosetto, Kirsten Tatlow del German Council on Foreign Relations. Modererà Giulia Pompili del quotidiano “Il Foglio”. Alle 14, infine, prenderà avvio la sessione conclusiva con la partecipazione del ministro degli Esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis, di Ian Duncan Smith e Timothy Loughton, parlamentari del Partito conservatore britannico. La discussione sarà moderata da Luke de Pulford, coordinatore dell’Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac). (Com)