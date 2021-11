Business news: Libano, l'Egitto prevede di iniziare a esportare gas all'inizio del prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto prevede di iniziare a esportare da 60 a 65 milioni di piedi cubi di gas al giorno in Libano all'inizio del prossimo anno. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, a margine dell'Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference. "L'Egitto esporterà gas sulla base della quantità richiesta dal Libano. Il più presto possibile, si può prevedere alla fine dell'anno o all'inizio del prossimo anno", ha chiarito davanti ai giornalisti. El Molla ha spiegato che è in corso un audit della situazione legale e finanziaria in cui si stanno esaminando importanti documenti e studiando gli aspetti finanziari. Nell'ambito di un piano sostenuto dagli Stati Uniti per aiutare ad alleviare la crisi dell'elettricità, l'Egitto fornirà al Libano gas naturale attraverso un gasdotto che attraversa la Giordania e la Siria. (Cae)