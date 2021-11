Business news: Sudafrica, al via a Durban la seconda Fiera commerciale intra-africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via il 15 novembre a Durban la seconda edizione della Fiera commerciale intra-africana (Iatf 2021). Promossa dall'Unione africana e ospitata dal governo del Sudafrica, la fiera si concluderà oggi, 21 novembre, con l'obiettivo di fornire una piattaforma per la condivisione di informazioni commerciali, di investimento e di mercato e consentire ad acquirenti, venditori e investitori di incontrarsi, discutere e concludere affari. L'evento, presieduto dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, prevede la partecipazione di diversi capi di Stato e leader africani e rappresenta un'opportunità per gli espositori di mostrare i loro prodotti e servizi, impegnarsi in scambi business to business (B2B) e concludere affari in un mercato africano integrato di oltre 1,2 miliardi di persone con un prodotto interno lordo (Pil) di oltre 2.500 miliardi di dollari creato nell'ambito dell'Area continentale di libero scambio africana (AfCfta). La conferenza prevede sessioni dedicate al commercio e alle opportunità di investimento nell'ambito dell'AfCfta e comprende anche seminari di formazione su esportazione, standard e marketing che forniranno opportunità di partenariati, scambi commerciali e conclusione di affari e accordi di investimento. (Res)