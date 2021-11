Business news: Sudafrica, Ramaphosa, pandemia ha messo in luce fragilità delle economie africane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 nel primo trimestre del 2020 ha messo in luce la fragilità delle economie africane e ha inviato un messaggio potente all'Africa sui pericoli di un'eccessiva dipendenza da fonti esterne per soddisfare la sua crescente domanda di cibo, medicinali e altre forniture essenziali. Lo ha dichiarato il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, inaugurando i lavori della seconda edizione della Fiera commerciale intra-africana (Iatf 2021). "Per illustrare la portata della sfida, la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa stima che l'Africa importi circa il 94 per cento del suo fabbisogno farmaceutico e medicinale dall'esterno del continente a un costo annuo di 16 miliardi di dollari", ha affermato Ramaphosa, sottolineando la necessità di promuovere il commercio tra i Paesi africani, di rafforzare la base industriale del continente e di assicurare la produzione di beni. In tal senso, ha proseguito il capo di Stato sudafricano, l'Area continentale di libero scambio africana (AfCfta)- entrata in vigore lo scorso 1 gennaio - costituisce una "pietra miliare" per l'integrazione dell'economia africana. (Res)