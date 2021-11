Business news: Etiopia, Onu stanzia 40 milioni di dollari dai fondi di emergenza per la risposta umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Martin Griffiths, ha stanziato oggi 25 milioni di dollari dal Fondo centrale di risposta alle emergenze (Cerf) per sostenere l'assistenza umanitaria salvavita e la protezione dei civili in Etiopia. La somma, fa sapere l'Ufficio Onu per gli affari umanitari (Ocha) in un comunicato, si aggiunge a uno stanziamento di 15 milioni di dollari dal Fondo umanitario per l'Etiopia (Ehf) e porta così a 40 milioni di dollari il totale di nuove risorse stanziate per l'Etiopia. L'assegnazione combinata dei fondi, si legge nella nota, aiuterà ad intensificare le operazioni di emergenza nelle regioni settentrionali dell'Etiopia colpite dal conflitto e sosterrà una risposta tempestiva alla siccità nel sud del Paese. "Milioni di persone nel nord dell'Etiopia stanno vivendo sul filo del rasoio mentre la crisi umanitaria sta diventando più profonda e più ampia", ha affermato il sottosegretario Griffiths, appena tornato dall'Etiopia. “In tutto il Paese i bisogni sono in aumento. Questa iniezione di denaro aiuterà le organizzazioni umanitarie a soddisfare il bisogno di protezione e soccorso delle persone più vulnerabili", ha aggiunto. (Nys)