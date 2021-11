Bulgaria: oggi secondo turno delle elezioni presidenziali, Radev cerca la riconferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova rappresenta uno straordinario strumento di informazione su ciò che accade in ogni angolo di mondo" Luciano Portolano

Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze

18 ottobre 2021

- Si tiene oggi il secondo turno delle elezioni presidenziali in Bulgaria. A sfidarsi al ballottaggio sono il capo dello Stato uscente, Rumen Radev, e il rettore dell'Università di Sofia, Anastas Gerdzhikov. Al primo turno, tenutosi domenica scorsa, Radev ha ottenuto il 49,41 per cento dei consensi contro il 22,82 per cento di Gerdzhikov, candidato indipendente sostenuto dal partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb). In un dibattito televisivo tenutosi nei giorni scorsi, i due candidati alla presidenza hanno espresso la propria contrarietà alla convocazione di un referendum sulle questioni aperte con la Macedonia del Nord. Radev e Gerdzhikov hanno espresso l'aspettativa che le forze politiche rappresentate alla 47ma Assemblea nazionale riescano a formare un governo regolare dopo il voto delle elezioni parlamentari. "Non sono coinvolto nell'ingegneria politica", ha detto Radev, attuale capo dello Stato a fine mandato, in risposta alla domanda se il partito Continuiamo il cambiamento, prima forza politica, fosse "un partito del presidente". (segue) (Seb)