Bulgaria: oggi secondo turno delle elezioni presidenziali, Radev cerca la riconferma (2)

- I due candidati hanno anche discusso della diffusione del Covid-19 in Bulgaria. Secondo Radev, le misure prese dal governo uscente hanno prodotto risultati positivi. Secondo il professor Gerdzhikov, invece, la crisi pandemica sarebbe stata meno grave se la Bulgaria avesse adottato misure tempestive la scorsa estate. Entrambi i candidati alla presidenza hanno dichiarato di aver ricevuto i vaccini contro il Covid-19. Radev e Gerdzhikov hanno convenuto che non è necessario un referendum sulla posizione della Bulgaria nelle questioni aperte con la Macedonia del Nord, concordando anche sul fatto che "la posizione del Paese" non deve cambiare. La Bulgaria infine deve cercare un dialogo con la Russia, secondo i candidati, anche se questo Paese non può essere il modello di sviluppo di Sofia. (Seb)