Business news: Cina, entra in funzione oleodotto con capacità di trasporto di 10 mila tonnellate annue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inaugurato l'oleodotto Rizhao-Puyang-Luoyang, che trasferirà diecimila tonnellate annuali di petrolio greggio tra le province di Shandong ed Henan. Lo riferisce l'agenzia statale "Xinhua", che ritiene la nuova infrastruttura un investimento per l'economia nazionale. Rispetto al trasporto ferroviario, mezzo privilegiato per il trasferimento del greggio, l'oleodotto è più economico, sicuro e sostenibile, puntualizza la testata. Il Rizhao-Puyang-Luoyang si estende per 760 chilometri nella parte centro-orientale della Cina e servirà le principali imprese petrolchimiche dell'area. (Cip)