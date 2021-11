Business news: Arabia Saudita, Riad ospiterà il più grande evento dedicato alla tecnologia a febbraio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il primo e il tre febbraio del 2022 l’Arabia Saudita ospiterà Leap, il più grande evento dedicato alla tecnologia. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale Leap è destinato a diventare una “piattaforma globale per l'intero ecosistema dell'innovazione, collegando innovatori con imprenditori, investitori per sperimentare e conoscere le tecnologie del futuro”. “La tecnologia e l'innovazione hanno un enorme potenziale per trasformare le economie e le società. Per questo siamo orgogliosi di ospitare Leap”, ha affermato il ministro delle comunicazioni e della tecnologia dell'informazione Abdullah al Swaha. (Res)