Business news: Egitto, Bers finanzia metro di Alessandria con 250 milioni di euro

- La ministra della Cooperazione internazionale dell'Egitto, Rania al Mashat, ha annunciato che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha approvato finanziamenti per lo sviluppo del progetto della metropolitana di Alessandria, la linea Abu Qir, per un valore di 250 milioni di euro. La ministra ha spiegato in una nota che attraverso il finanziamento, erogato congiuntamente dalla Bers e da altre istituzioni internazionali a beneficio dell'Autorità nazionale per le gallerie, saranno realizzati i lavori infrastrutturali del progetto per l'ammodernamento di elettrificazione di una ferrovia esistente che collega il centro di Alessandria ad Abu Qir, trasformandola in una nuova linea metropolitana. Mashat ha notato che il finanziamento rientra nel quadro del programma “Città verdi”, che è attuato dalla Banca europea in diverse città del mondo e in Egitto alla città del Cairo, 6 ottobre e Alessandria hanno recentemente aderito. (Res)