Business news: Tunisia, agenzia di rating R&I declassa il Paese a B+ con outlook negativo

- L'agenzia giapponese Rating and Investment Information (R&I) ha declassato il giudizio sul debito sovrano della Tunisia a B+ da BB- con outlook negativo, alla luce della situazione politica che il Paese nordafricano sta vivendo dal 25 luglio scorso e del possibile ritardo nel ritorno al percorso della crescita sostenibile. “La situazione politica della Tunisia è incerta da quando il presidente Kais Saied ha assunto tutta l'autorità esecutiva. Data la forte incertezza sulle prospettive del consolidamento fiscale, potrebbe essere necessario molto tempo per garantire una riduzione costante del rapporto debito pubblico/Pil”, afferma in rapporto. L’agenzia nipponica ha avvertito che “declasserà ulteriormente il rating se il processo di negoziazione” della Tunisia con il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale “si prolunga e la situazione solleva preoccupazioni su un calo di certezza sul rimborso del debito”. (segue) (Tut)