Business news: compagnia nigeriana Ibom Air acquista 10 velivoli A220 al Dubai Airshow

- La compagnia aerea Ibom Air, di proprietà del governo statale di Akwa Ibom, nel sud-est della Nigeria, ha firmato un ordine per dieci velivoli Airbus A220 al Dubai Airshow. L'accordo, fa sapere Airbus in una nota, è stato firmato da Mfon Udom, amministratore delegato di Ibom Air, e Christian Scherer, direttore commerciale e capo di Airbus International, alla presenza del governatore dello Stato di Akwa Ibom, Udom Gabriel Emmanuel. La Nigeria, prima economia africana, offre un notevole potenziale di crescita sia nei viaggi nazionali che regionali, l'A220 rappresenta quindi la scelta ideale per una gamma completa di servizi, dai segmenti a brevissimo raggio alle rotte aeree intracontinentali. "È per me un grande piacere essere qui per annunciare l'ordine di Ibom Air per 10 Airbus A220", ha affermato Mfon Udom, amministratore delegato di Ibom. “Come organizzazione, noi di Ibom Air siamo lieti della forte crescita che abbiamo raggiunto in poco più di due anni e mezzo da quando abbiamo iniziato le operazioni, una crescita guidata principalmente dal massiccio abbraccio del nostro prodotto e marchio da parte del pubblico aereo nazionale nigeriano. L'aggiunta dell'A220 alla nostra flotta sosterrà la nostra strategia di crescita e aumenterà l'efficienza operativa. Offrirà inoltre ai nostri passeggeri più spazio e una migliore esperienza in cabina, come valore aggiunto per averci scelto”, ha aggiunto. (Res)