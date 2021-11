Business news: studio Fao, Grande Muraglia Verde offre un utile ritorno sugli investimenti in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma della Grande Muraglia Verde dell'Iniziativa per il Sahara e il Sahel (Ggw), l'iniziativa dell'Unione africana per combattere la desertificazione nella regione del Sahel, non è solo cruciale per la battaglia contro il cambiamento climatico, ma ha anche un senso commerciale per gli investitori. È quanto emerge da un nuovo studio condotto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e pubblicato su Nature Sustainability. "Dobbiamo cambiare la retorica sulla regione del Sahel" per riflettere il fatto che, nonostante il suo ambiente aspro e secco, "gli investitori possono ottenere un utile ritorno sul loro investimento negli sforzi per ripristinare la terra", afferma Moctar Sacande, coordinatore dei progetti internazionali presso la Divisione forestale della Fao e uno degli autori principali dello studio. Per ogni dollaro impegnato nel massiccio sforzo per arrestare il degrado del suolo in tutto il continente africano, dal Senegal a ovest a Gibuti a est, gli investitori possono aspettarsi un rendimento medio di 1,2 dollari, con risultati compresi tra 1,1 e 4,4 dollari. L'analisi utilizza dati di campo e satellitari per tracciare il degrado del suolo nel periodo 2001-2018 e quindi confronta i costi e i benefici del ripristino del suolo sulla base di diversi scenari adattati ai contesti locali. I risultati forniscono l'ultimo pezzo di trasparenza economica in un puzzle, con la volontà politica e il know-how tecnico già in atto e dovrebbero incoraggiare il settore privato, che sta mostrando un maggiore interesse, afferma Sacande. (Com)