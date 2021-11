Business news: dialogo strategico bilaterale Kenya-Usa a Nairobi, focus su investimenti, difesa, sicurezza e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha co-presieduto a Nairobi con la sua omologa keniota Raychelle Omamo la seconda sessione del dialogo strategico bilaterale Kenya-Usa. Nel corso della riunione, afferma il dipartimento di Stato in una nota, si è discusso del rafforzamento del partenariato strategico tra i due Paesi e del progresso della pace e della prosperità in Africa e nella regione dell'Oceano Indiano occidentale attraverso cinque pilastri: prosperità economica, commercio e investimenti; cooperazione per la difesa; democrazia, governance e sicurezza civile; questioni multilaterali e regionali; cooperazione sanitaria. Quanto al primo pilastro, i due governi si sono impegnati ad approfondire i legami economici, espandere il commercio bilaterale e promuovere la prosperità economica condivisa a beneficio del popolo keniota e statunitense, concordando di esplorare ulteriori meccanismi per espandere il commercio e gli investimenti bilaterali, anche attraverso la massimizzazione dell'Atto di crescita e opportunità per l'Africa (Agoa) - emesso nel maggio 2000 dal Congresso degli Stati Uniti in cui si descrive un piano di collaborazione e assistenza economica e commerciale nei confronti dei paesi dell'Africa sub-sahariana) -, del Prosper Africa Build Together Campaign e del programma Power Africa, nonché attraverso lo sviluppo congiunto delle infrastrutture attraverso l'iniziativa globale Build Back Better (il piano legislativo proposto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che comprende fondi per la risposta al Covid-19, servizi sociali, welfare e infrastrutture, oltre ai fondi stanziati per ridurre gli effetti del cambiamento climatico). (Nys)