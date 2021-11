Business news: Nigeria, personale ferroviario inizia sciopero di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 11 mila lavoratori della Nigerian Railway Corporation (Nrc) hanno iniziato uno sciopero di tre giorni per chiedere al governo di migliorare le proprie condizioni di lavoro. Lo sciopero, riferisce il quotidiano "The Punch", prevede l'interruzione dei servizi in tutte le operazioni ferroviarie a livello nazionale, comprese le rotte Lagos-Ibadan, Abuja-Kaduna e Warri-Itakpe. Altre rotte che saranno interessate dalla mobilitazione sindacale includono quelle di Lagos-Kano, Kano-Unguru e Aba-Port Harcourt. Lo sciopero è stato indetto dall'Unione dei ferrovieri della Nigeria (Nur), affiliata del Congresso laburista della Nigeria (Nlc), il principale sindacato nigeriano. Nel tentativo di evitare lo sciopero, la scorsa settimana il ministro dei Trasporti, Rotimi Amaechi, ha tenuto un incontro a Lagos con i rappresentanti del sindacato, tuttavia l'incontro non ha risolto la situazione di stallo. (Res)