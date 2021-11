Business news: ambasciatore d'Italia incontra ministro Industria Indonesia, basi per rilancio collaborazione settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia presso la Repubblica d’Indonesia, Benedetto Latteri, ha incontrato a Giacarta il ministro dell’Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. Numerosi i temi al centro del colloquio: dalle possibilità di cooperazione bilaterale nel campo dei macchinari, dell’agro-industria e dello sviluppo delle piccole e media imprese, seguendo l’esempio dei cluster industriali italiani, alle opportunità offerte dall’Indonesia nel settore automotive e, più nello specifico, dei veicoli elettrici e relative batterie. Discusse anche le forti potenzialità esistenti in materia di energie rinnovabili, prodotti farmaceutici e apparecchiature bio-medicali. L’Indonesia punta inoltre a rafforzare le proprie capacità in termini di Industria 4.0, tema che intende porre in evidenza durante la sua presidenza G20, con l’inclusione delle politiche industriali nel gruppo di lavoro su Commercio e investimenti. Grazie alle sue competenze tecnologiche e alla sua capacità di innovazione, l’Italia può ambire a divenire un partner di elezione per l’Indonesia in questo ambito. Anche in tale ottica, l’ambasciatore e il ministro hanno convenuto sull’opportunità di rinnovare il memorandum d’intesa bilaterale sulla cooperazione industriale. (Com)