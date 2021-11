Business news: elettronica, SK Hynix blocca potenziamento impianto in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso sudcoreano dei semiconduttori Sk Hynix, uno tra i principali produttori di chip di memoria al mondo, ha bloccato i piani per l'installazione di macchinari all'avanguardia presso un suo stabilimento cinese, in risposta alle politiche sanzionatorie adottate nei confronti della Cina dall'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump. L'azienda intendeva collocare macchinari per la litografia ultravioletta estrema (Euv) nel suo stabilimento sito nella provincia cinese di Jiangsu, che ad oggi produce circa il 40 per cento dei chip DRAM dell'azienda per volume di spedizioni. Secondo fonti citate dal quotidiano "Nikkei" i piani sono stati però bloccati per effetto delle misure adottate dagli Stati Uniti per bloccare l'accesso della Cina a tecnologie avanzate con potenziali applicazioni militari. Il produttore di macchinari per la produzione di microchip olandese ASML detiene un monopolio di fatto sui macchinari Euv, e già nel 2019 ha bloccato l'accesso a questi macchinari ai produttori di microchip cinesi. (Git)