Business news: presidente Mizuho si dimette dopo i guasti ai sistemi informatici

- Imprese: presidente Mizuho si dimette dopo i guasti ai sistemi informaticiIl presidente di Mizuho Financial Group, Tatsufumi Sakai, si dimetterà assumendo la responsabilità di una serie di guasti di sistema che hanno causato gravi disagi ai correntisti della banca e attirato l'attenzione dei regolatori giapponesi. Assieme a Sakai si dimetterà anche Koji Fujiwara, presidente e amministratore delegato di Mizuho Bank. Sakai ha assunto la carica di presidente del gruppo finanziario nell'aprile 2018, mentre Fujiwara è divenuto presidente di Mizuho Bank ad aprile 2017. Le tempistiche esatte delle dimissioni e i futuri ruoli dei due dirigenti sono ancora ignoti. Mizuho Bank è stata protagonista di ben otto errori di sistema dall'inizio dell'anno, che hanno causato gravi problemi ai clienti privati e aziendali della banca. L'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone ha inoltre accusato Mizuho di aver violato le norme sul riciclaggio di denaro in relazione alle procedure di trasferimento di rimesse all'estero. (Git)