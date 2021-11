Business news: India, necessari investimenti per oltre 10 mila miliardi di dollari per azzerare emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India avrà bisogno di investimenti per 10.100 miliardi di dollari per azzerare le emissioni di anidride carbonica entro il 2070; tuttavia al Paese potrebbero mancarne 3.500 miliardi. È quanto stima uno studio del Centre for Energy Finance del Council on Energy, Environment and Water (Ceew-Cef) dal titolo “Investment Sizing India’s 2070 Net-Zero Target”. Gli investimenti stimati dall’istituto indiano sono necessari per decarbonizzare i settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. In particolare, 8.400 miliardi di dollari dovrebbero essere destinati alla generazione e trasmissione di energia rinnovabile e 1.500 miliardi alla produzione di idrogeno per i processi industriali. Secondo il Cef per mobilitare capitali servirebbe anche il sostegno di Paesi avanzati con finanziamenti agevolati per 1.400 miliardi di dollari. (segue) (Inn)