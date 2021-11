Business news: India, a ottobre aumento passeggeri voli interni del 70 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre il numero dei passeggeri sui voli interni dell’India è aumentato del 70,5 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Sono stati trasportati 8,99 milioni di passeggeri, contro i 5,27 milioni dell’ottobre 2020. Lo ha reso noto la Direzione generale per l’aviazione civile (Dgca). L’India sta iniziando anche a riaprire ai turisti stranieri. L’emissione dei visti, già ripresa dal 15 ottobre per i viaggiatori che utilizzano voli charter, è ripresa dal 15 novembre anche per coloro che viaggiano su voli di linea e sono state aggiornate le linee guida per gli arrivi internazionali. Le nuove procedure preludono alla graduale riattivazione dei voli internazionali, ancora sospesi, fino al 30 novembre, salvo i cargo e quelli specificamente approvati. (Inn)