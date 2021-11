Business news: Emirati-Russia, formata task force per cooperazione in settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati Arabi Uniti e Russia hanno firmato una lettera di intenti per formare una task force volta a rafforzare la cooperazione nel settore energetico, in particolare nell'energia pulita. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale i due Paesi hanno deciso di cooperare per sviluppare il settore della produzione di idrogeno a partire da fonti rinnovabili. La lettera di intenti è stata firmata in occasione della Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (Adipec). (Res)