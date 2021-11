Business news: Emirati, Adnoc firma accordo con Taqa per produzione energie rinnovabili e idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc), la compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, ha firmato un accordo di partnership con la Compagnia nazionale dell’energia di Abu Dhabi, Taqa, per la produzione di energie rinnovabili e idrogeno verde per una capacità di 30 gigawatt entro il 2030. Lo riferisce il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale le due società collaboreranno a progetti nazionali e internazionali per le energie rinnovabili e la produzione, lavorazione e stoccaggio di idrogeno verde. La partnership tra le due società “crea interessanti opportunità commerciali", ha affermato Sultan al Jaber, ministro dell'Industria emiratino e amministratore delegato di Adnoc. (Res)