Business news: Israele-Emirati, firmati memorandum d'intesa per sviluppo veicoli automatizzati

- Le principali società di difesa israeliane ed emiratine, rispettivamente Israel Aerospace Industries (Iai) e Edge Group, entrambe di proprietà statale hanno firmato due accordi per lavorare insieme allo sviluppo di veicoli autonomi e telecomandati e per mantenere telecamere avanzate per scopi militari e commerciali. Lo riferisce una nota di Iai. L'intesa è stata firmata in occasione del Dubai Air Show, la fiera di armi in corso negli Emirati a cui per la prima volta hanno preso parte aziende israeliane. Uno degli accordi riguarda la formazione di un centro congiunto negli Emirati Arabi Uniti che si occuperà della commercializzazione e della manutenzione dei vettori elettro-ottici prodotti da Iai. "L'accordo copre sistemi avanzati di elettro-ottica, inclusi i sistemi della famiglia Pop (Plug-in Optronic Payload) di IAI, i payload di sorveglianza mini-Pop e Mosp (Multi-Sensors Optronic Stabilized Payload) per applicazioni terrestri, navali e aeree", ha aggiunto l'azienda israeliana. In base al secondo memorandum d'intesa, le due società hanno concordato di lavorare insieme per progettare e costruire veicoli di superficie senza equipaggio per applicazioni sia militari che commerciali. "Edge progetterà la piattaforma, integrerà i sistemi di controllo e il carico utile e svilupperà il concetto di operazioni (Conops), mentre Iai svilupperà il sistema di controllo autonomo e integrerà vari carichi utili di missione alle unità del sistema di controllo in base ai requisiti della missione”, ha spiegato Iai. Le intese firmate si inseriscono sulla scia degli Accordi di Abramo, firmati il 15 settembre 2020 a Washington tra Emirati, Bahrein e Israele. (Res)