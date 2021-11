Business news: Tunisia: rimesse aumentate di oltre il 40 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse in valuta forte dei tunisini all'estero sono aumentate di circa il 40 per cento a fine settembre, toccando i 6,2 miliardi di dinari in (circa 1,9 miliardi di euro) rispetto ai 4,4 miliardi di dinari (1,3 miliardi di euro) nello stesso periodo del 2020. Lo ha rivelato l'esperto e analista di economia e mercati finanziari, Moez Hadidane, all'emittente radiofonica "Mosaique Fm", spiegando che ciò ha contributo a un significativo impatto positivo sull'economia tunisina, in generale, e sulla bilancia dei pagamenti, in particolare. L'incremento è stato registrato dopo un significativo calo dei ricavi del turismo, che fino a fine settembre 2021 ammontavano a 1,8 miliardi di dinari (circa 560 milioni di euro). L'esperto tunisino ha affermato che le rimesse dei tunisini all'estero hanno compensato la mancanza di entrate in valuta dal turismo e contribuiranno a migliorare la bilancia dei pagamenti correnti, che composto nella bilancia commerciale, nel bilancio dei servizi e in altri indicatori. Queste rimesse contribuiscono all'aumento di riserve in valuta forte e consentono al Paese di finanziare l'importazione di alcune materie prime dai mercati esteri in valuta forte, ha concluso Hadidane. (Tut)