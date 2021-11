Business news: Tunisia, presidente Saied emana legge finanziaria suppletiva 2021 tramite decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha finalmente una legge finanziaria suppletiva per l’anno 2021, approvata tramite decreto dal presidente della Repubblica, Kais Saied. Il testo arriva in un momento di grave crisi economica, politica sociale per il Paese nordafricano ed è stato elaborato con l’obiettivo di migliorare i servizi di assistenza e la ripresa del tessuto economico tunisino. Il decreto presidenziale numero 3 del 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Tunisia martedì 16 novembre. La nuova legge finanziaria, che essendo emanata per decreto presidenziale non è stata discussa e approvata dal parlamento tramite votazione come di consueto nel mese di ottobre, aumenta il deficit del bilancio pubblico di quest'anno a 9,79 miliardi di dinari tunisini (circa 3 miliardi di euro). La spesa di bilancio è infatti di 44,2 miliardi di dinari (13,6 miliardi di euro), a fronte di entrate di bilancio di 34,4 miliardi di dinari (10,4 miliardi di euro). Le entrate di bilancio, nel dettaglio, sono costituite da 30,816 miliardi di dinari (9,48 miliardi di euro) di entrate fiscali, da 3,103 miliardi di dinari (950 milioni di euro) di entrate non di bilancio e da 530 milioni di dinari (163,11 miliardi di euro) di donazioni. Inoltre, le risorse di prestito esterne ammontano a 12,150 miliardi di dinari (3,74 miliardi di di euro) mentre le risorse di prestito interne sono di 8,120 miliardi di dinari (2,50 miliardi di euro). Il rimborso del capitale del debito interno è stimato in 4,953 miliardi di dinari (1,52 miliardi di euro), mentre il rimborso del debito estero è stimato in 6,176 miliardi di dinari (1,90 miliardi di euro). La forza lavoro nel settore pubblico, secondo i dati presentati, è composta da 661.703 dipendenti pubblici, in aumento di 17 mila unità rispetto alla legge originaria. Da tempo ormai il ministero delle Finanze non pubblica alcun dato relativo al monitoraggio dell'esecuzione del bilancio per l'anno in corso. Gli ultimi dati aggiornati si riferiscono ai primi otto mesi di bilancio anno 2021. (Res)