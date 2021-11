Business news: Algeria, finanziaria 2022 “prudente”, prezzo del petrolio a 45 dollari al barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria adotta una politica all’insegna della prudenza, indicando nel progetto di legge finanziaria per il 2022 (Plf) un prezzo del petrolio di 45 dollari al barile e un prezzo di mercato di 50 dollari al barile, quasi la metà dei prezzi correnti. Dopo essere stata adottata dall’Assemblea popolare nazionale (la camera bassa del parlamento), la nuova legge finanziaria d’Algeria sarà applicata a partire da gennaio 2022, qualora il Consiglio della nazione la adotti questa settimana come è molto probabile che accada. Il testo prevede che i ricavi petroliferi raggiungano 23,21 miliardi di dollari nel 2021, 28,68 miliardi di dollari nel 2022 e 26,45 miliardi di dollari nel 2023, sulla base appunto di 45 dollari al barile come prezzo di mercato per il “Sahara Blent” algerino. Nella legge finanziaria per il 2020, il prezzo di riferimento di un barile di petrolio era di 50 dollari, poi rivisto al ribasso a 30 dollari nella legge finanziaria suppletiva dello stesso anno. (Ala)