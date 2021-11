Business news: rapporto Intesa San Paolo, economia Egitto in crescita del 5,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell'Egitto dovrebbe crescere del 5,2 per cento nell’anno solare in corso, stimolata dalla ripresa che sta caratterizzando il contesto mondiale. E’ quanto emerge dal rapporto sull’economia dell’Egitto a cura della Direzione studi e ricerche di Intesa San Paolo. Permangono, tuttavia, alcune difficoltà nell’uscita dalla crisi sanitaria che potrebbero frenare alcuni settori. Nel 2022 il Pil dell’Egitto dovrebbe crescere del 5,2 per cento riflettendo sia il ritmo irregolare della congiuntura globale sia la rimanente incertezza relativa alla pandemia e l’evoluzione della campagna vaccinale. Negli ultimi cinque anni, il governo egiziano ha intrapreso molte misure di riforma volte a sostenere l'economia e aumentare l'efficienza dei servizi pubblici. Nel bollettino finanziario mensile di maggio, il ministero delle Finanze ha sostenuto che l’obiettivo è quello di raggiungere il consolidamento fiscale tramite azioni orientate a ridurre il deficit e il debito pubblico, la sostenibilità fornita dagli indicatori di finanza pubblica, la razionalizzazione dei consumi diversificando le proprie fonti di finanziamento. Il governo mira, inoltre, a rinforzare la rete previdenziale, fornire un sistema sanitario di qualità, aumentando gli stanziamenti finanziari per incrementare l'efficienza delle infrastrutture, i programmi di sviluppo, istruzione e salute. (Res)