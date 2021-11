Business news: Eni, Coral-Sul Flng pronta a salpare per il bacino del Rovuma in Mozambico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Eni, in qualità di operatore delegato e per conto dei partner di Area 4 (ExxonMobil, Cnpc, Galp, Kogas ed Enh) ha tenuto la cerimonia di battesimo di Coral Sul Flng, il primo impianto Gnl galleggiante che salperà verso le acque profonde del continente africano. L'evento, si legge in una nota Eni, si è svolto presso i cantieri navali di Samsung Heavy Industries a Geoje, in Corea del Sud, alla presenza di S. E. Filipe Jacinto Nyusi, presidente della Repubblica del Mozambico, e S. E. Moon Jae-in, presidente della Repubblica di Corea. La Flng (Floating Liquefied Natural Gas), che è parte del progetto Coral South, sarà ora rimorchiata e ancorata nel bacino di Rovuma, al largo del Mozambico. L'avvio della produzione è previsto nella seconda metà del 2022 e contribuirà ad aumentare la disponibilità di gas in un contesto di mercato altamente competitivo. L’investimento del progetto Coral South è stato approvato 2017, appena 36 mesi dopo l'ultimo pozzo esplorativo. Le attività di costruzione della Flng sono iniziate nel 2018 e sono state completate nei tempi e nei costi, nonostante la pandemia. Parallelamente alle attività di costruzione in Corea, diverse attività sono state intraprese in Mozambico, con il pieno supporto delle autorità locali, tra cui la campagna di perforazione e completamento in acque ultra-profonde (2000m wd) che ha coinvolto le più alte competenze e attrezzature tecnologiche e operative. (Com)