Business news: Nigeria, morto l'uomo d'affari Sani Dangote, fratello dell'uomo più ricco d'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto l'imprenditore nigeriano Sani Dangote, fratello e braccio destro dell'uomo più ricco d'Africa, Aliko Dangote. Lo rende noto lo stesso gruppo Dangote su Facebook, che definisce la sua morte una "perdita dolorosa" ma non precisa la causa del decesso. Secondo quanto riferito dai media locali, Dangote è morto negli Stati Uniti dopo un lungo periodo di malattia. Sebbene non fosse popolare come il fratello, Sani Dangote operava in settori chiave dell'economia e sedeva nei consigli di amministrazione di molte aziende tra cui Nigerian Textile Mills, Nutra Sweet, Gum Arabic e Dangote Textile Mills, oltre ad essere socio di Alsan Insurance Brokers, Dan-Hydro Company, Dansa Food Processing e Dangote Farms. Il gruppo Dangote è il più grande conglomerato industriale dell'Africa occidentale e opera attualmente in 17 Paesi africani e guida il mercato del cemento nel continente. (Res)