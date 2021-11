Business news: presidente Kazakhstan, oleodotto Cpc raggiungerà capacità di 80 milioni di tonnellate l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità del Caspian pipeline consortium (Cpc) - che si occupa del traporto di petrolio dai giacimento kazakhi di Tengiz, Karachaganak e Kashagan al terminal russo di Novorossijsk, sul Mar Nero - raggiungerà gli 80 milioni di tonnellate l'anno entro il 2023. Lo ha dichiarato il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, durante una cerimonia a Nur-Sultan organizzata in occasione del 25mo anniversario dell'accordo tra per la nascita del consorzio. L'oleodotto, lungo 1.500 chilometri, è diventato operativo nel 2001 e da allora ha consentito al Kazakhstan di immettere finora 745 milioni di tonnellate di greggio sui mercati internazionali. Nel tempo, la capacità del Cpc è cresciuta di 2,5 volte, arrivando a 67 milioni di tonnellate l'anno. Ora, ha dichiarato Tokayev nella circostanza, l'obiettivo è di incrementarla ulteriormente per portarla a 80 milioni di tonnellate annuali. (Res)