Business news: Asia-Pacifico, segretaria al Commercio Usa apre a nuovo accordo commerciale tra democrazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non aderiranno al Partenariato trans-pacifico (Cptpp), ma vogliono formare una “coalizione delle democrazie” per il commercio nella regione dell’Asia-Pacifico. Lo ha dichiarato la segretaria al Commercio Gina Raimondo nel corso di un forum economico organizzato da “Bloomberg” a Singapore. Chiamati a fronteggiare una Cina che si ritrae come testimonial del multilateralismo, gli Stati Uniti secondo Raimondo devono “correre più veloce” e convincere i propri alleati della necessità di cooperare con Washington. Questo, tuttavia, non implicherà un’adesione al Cptpp, perseguita inizialmente dall’ex presidente Barack Obama ma successivamente accantonata dal suo successore Donald Trump. Anche con il presidente democratico Joe Biden al potere, infatti, resta la percezione a Washington che simili “mega accordi commerciali” possano portare a un crollo dei posti di lavoro nel settore industriale degli Stati Uniti. (Fim)