Business news: commercio Cina-Africa in crescita del 38,2 per cento nei primi tre trimestri

- Il commercio bilaterale tra Cina e Africa ha raggiunto un valore di 185,2 miliardi di dollari nei primi tre trimestri del 2021, registrando un incremento del 38,2 per cento su base annua. È quanto riferito dal viceministro del Commercio cinese, Qian Keming, che ha giudicato positivamente i risultati ottenuti dalla Cina nel mercato africano. Stando ai dati forniti dal funzionario, gli investimenti cinesi nel continente africano hanno subito un incremento del 9,9 per cento rispetto al 2021, raggiungendo nei primi nove mesi dell'anno un valore di 2,59 miliardi di dollari. Le imprese cinesi in Africa sarebbero più di 3.500 e il loro fatturato è stato stimato complessivamente in 26,9 miliardi di dollari; una cifra che, secondo Qian, è destinata a crescere dell'11,6 per cento su base annua. Il viceministro ha inoltre indicato nel settore del commercio elettronico uno dei punti forti del commercio bilaterale, che ha agevolato gli acquisti e la pubblicizzazione dei prodotti africani in Cina. (Cip)