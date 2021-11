Business news: India, Modi interviene al Dialogo di Sydney e invoca cooperazione sulla tecnologia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha pronunciato in videoconferenza il discorso di punta del Dialogo di Sydney (17-19 novembre), un forum di dibattito organizzato dall’Australian Strategic Policy Institute (Aspi) e aperto dal primo ministro dell’Australia, Scott Morrison. Il premier indiano, riferisce un comunicato del suo ufficio, ha incentrato il suo intervento sul tema della rivoluzione tecnologica in corso in India e sul ruolo che il Paese può esercitare nel mondo digitale. Il leader di Nuova Delhi ha premesso che, insieme a nuovi vantaggi, il mondo deve affrontare anche nuovi rischi e ha assicurato l’impegno a collaborare con i partner internazionali. Modi ha quindi elencato le cinque transizioni in corso in India: la costruzione della più estesa infrastruttura di informazione pubblica al mondo con oltre 1,3 miliardi di identità digitali uniche; l’uso della tecnologia digitale per la governance, l’inclusione e l’empowerment; la cresciuta di un “ecosistema di startup”, terzo al mondo; la trasformazione dei settori industriali e dei servizi; lo sviluppo di capacità locali nelle telecomunicazioni 5G e 6G. (Inn)