Business news: Cina, provincia Jiangsu punta a produrre 500 mila veicoli a nuova energia all'anno entro 2025

- La provincia del Jiangsu, nella Cina centro-orientale, mira ad aumentare la produzione annuale di veicoli a nuova energia (Nev) a 500 mila unità entro il 2025. È quanto affermato dal dipartimento provinciale dell'Industria e dell'informatica. L'offerta di veicoli a nuova energia era già stata ampliata dalla provincia nel 2020, anno in cui sono stati prodotti complessivamente 96 mila mezzi, pari al sette per cento a livello nazionale. Nello stesso periodo, le vendite sono ammontate a 274 mila veicoli, con il 90 per cento costituito da autobus deputati al trasporto pubblico. Secondo l'agenzia di stampa statale "Xinhua", la Cina detiene attualmente il primo posto a livello globale per produzione e vendita di Nev: negli ultimi sei anni, il Paese avrebbe prodotto 6,78 milioni di veicoli a nuova energia, tra cui 5,52 milioni di mezzi elettrici. (Cip)