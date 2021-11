Business news: India, Modi annuncia la revoca delle tre leggi di riforma del commercio agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha annunciato la revoca delle tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate nel settembre del 2020, contro le quali si è scatenata una massiccia e duratura protesta degli agricoltori. “Oggi sono qui per dire all’intero Paese che abbiamo deciso di ritirare le tre leggi sull’agricoltura. Nella sessione del parlamento che si aprirà a fine mese completeremo il processo costituzionale per la revoca di queste tre leggi”, ha dichiarato Modi in un discorso televisivo. Il leader si è rammaricato della sorte delle riforme, nonostante l’intento del governo di migliorare le condizioni degli agricoltori, soprattutto di quelli che coltivano piccoli terreni. “Non siamo riusciti a convincere una parte degli agricoltori, nonostante gli sforzi”, ha ammesso Modi, aggiungendo di aver preso la decisione “a malincuore”. Il primo ministro ha fatto appello ai manifestanti a tornare a casa. (Inn)