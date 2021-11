Business news: emiratina Adnoc, 6 miliardi di dollari investimenti in attività perforazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera emiratina Adnoc ha annunciato investimenti fino a 6 miliardi di dollari per far crescere la propria attività di perforazione con l’obiettivo di aumentare la sua capacità di produzione di petrolio a 5 milioni di barili al giorno entro il 2030 e rendere gli Emirati autosufficienti nella produzione di gas. In una nota diffusa in occasione della Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (Adipec), Adnoc ha dichiarato che gli investimenti sono sotto forma di contratti per attività legate alla perforazione di petrolio e gas e al completamento di pozzi già esistenti. L'investimento segue la recente quotazione di successo di Adnoc Drilling sull’Abu Dhabi Securities Exchange (Adx). Circa il 60 per cento del valore totale degli investimenti andrà a sostenere l'economia degli Emirati Arabi Uniti nell'ambito del programma In Country Value Program (Icv) di Adnoc volta ad aumentare le ricadute positive sul sistema industriale nazionale. Negli Emirati Arabi Uniti verranno prodotti più di 900 milioni di dollari di teste pozzo e oltre 700 milioni di dollari di attrezzature per il completamento dei pozzi, così come tutti i ganci di linea, afferma Adnoc. Secondo quanto si legge nella nota della compagnia emiratina “185 milioni di dollari in investimenti diretti esteri (Ide) confluiranno nell'economia degli Emirati Arabi Uniti per stabilire due impianti di produzione e assemblaggio di pozzi, migliorare la produzione e l'assemblaggio delle attrezzature di perforazione e consentire la produzione locale di 20 nuovi prodotti di completamento della perforazione, rafforzando così la catena di approvvigionamento degli Emirati Arabi Uniti con inventario gestito dal fornitore". (Res)