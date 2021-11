Business news: Arabia Saudita, principe ereditario annuncia Oxagon, la città industriale galleggiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha annunciato il lancio della città industriale di Neom, nota come Oxagon, che sarà il più grande complesso industriale galleggiante del mondo. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”. Il complesso industriale sarà situato sul Mar Rosso, dove transita circa il 13 per cento del commercio mondiale. Oxagon sarà uno dei centri logistici tecnologicamente più avanzati al mondo, in grado di fornire alti livelli di produttività ad emissioni di carbonio nette pari a zero. (Res)