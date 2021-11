Business news: Egitto, il Canale di Suez registra un aumento dei profitti del 12,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canale di Suez ha registrato, nel mese di ottobre, un aumento delle navi in transito e, conseguentemente, degli introiti derivanti dal pedaggio. Lo ha detto Osama Rabie, capo dell’Autorità del Canale di Suez. A riferire la notizia è stata l’agenzia di stampa egiziana "Middle East". Nello specifico, il transito di navi ha comportato entrate pari a circa 551 milioni di dollari, in aumento del 12,4 per cento (circa 60,9 milioni di dollari) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rabie ha anche sostenuto che l’Egitto sta continuando ad ampliare la sezione meridionale del canale, in modo da aumentarne l’efficienza permettendo il passaggio a un numero di imbarcazioni sempre maggiore. (Cae)