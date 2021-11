Business news: Algeria, importazioni aumentate del 3,7 per cento nel secondo trimestre anno su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle importazioni di beni e servizi in Algeria ha registrato una crescita del 3,7 per cento nel secondo trimestre (aprile-giugno) del 2021, contro un calo del -22,3 per cento nello stesso periodo del 2020. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Ons), il risultato deriva dall’incremento delle importazioni di merci (+3,8 per cento) e di servizi (+3,6 per cento) anno su anno. La tendenza al rialzo riguarda anche la spesa interna lorda, aumentata in volume del 5,6 per cento nel periodo di riferimento, a fronte di un calo del 14,8 per cento nel secondo trimestre del 2020. Da maggio a giugno 2021, precisa la stessa fonte, la spesa totale per consumi finali è aumentata del 5,3 per cento. In particolare, i consumi finali delle famiglie sono cresciuti del 7,1 per cento e quelli delle Amministrazioni pubbliche dell’1,3 per cento. Nel secondo trimestre del 2021 gli investimenti fissi lordi hanno registrato un "forte incremento" del 25,8 per cento rispetto a un decremento del 15,9 per cento registrato nello stesso periodo del 2020. Migliorano anche gli indicatori delle esportazioni di beni e servizi, che hanno registrato un aumento in volume del 10,2 per cento nel secondo trimestre del 2021 anno su anno. Incremento, quest’ultimo, trainato dall'aumento del volume delle esportazioni di idrocarburi (+ 10,3 per cento) e delle esportazioni di altri beni (+ 44,8 per cento), mentre le esportazioni di servizi sono diminuite del 7,1 per cento. (Ala)