Business news: Kazakhstan, Lukoil e KazMunaiGas firmano accordo su progetto Kalamkas-Khazar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Lukoil e la kazakha KazMunaiGas (Kmg) hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto dei giacimenti di Kalamkas-Sea e di Khazar. L’intesa è stata siglata durante un incontro tra il presidente del consiglio d’amministrazione di Kmg Alik Aidarbayev e il presidente di Lukoil Vagit Alekperov. Il documento prevede ulteriori negoziati tra le due società sulla definizione dei dettagli e delle condizioni per lo sviluppo dei siti, entrambi off-shore nel Mar Caspio e con riserve totali recuperabili di 67 milioni di tonnellate di petrolio e di 9 miliardi di metri cubi di gas. “KazMunaiGas e Lukoil hanno una fruttuosa cooperazione a lungo termine. Oggi abbiamo aperto nuovi capitoli per la sua espansione e abbiamo firmato un accordo per il progetto di sviluppo di Kalamkas-Sea e Khazar. Sono sicuro che l’attuazione del progetto darà nuovo impeto al nostro partenariato, da cui entrambe le parti traggono beneficio”, ha dichiarato nell’occasione Aidarbayev. “Firmando l’accordo di principio, stiamo gettando le fondamenta per un futuro impegno dinamico. Siamo felici di avere nuove iniziative e progetti da attuare utilizzando l’esperienza accumulata dalle nostre compagnie nell’industria degli idrocarburi”, ha affermato da parte sua Alekperov. (Res)