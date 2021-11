Business news: Hong Kong, FedEx annuncia la chiusura sua base a causa delle rigide misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso delle spedizioni statunitense FedEx chiuderà definitivamente la propria base a Hong Kong e trasferirà i piloti a causa delle rigide misure anti-pandemiche in vigore nella Regione amministrativa speciale (Ras) della Cina. È quanto si legge in una nota diramata dalla multinazionale, la quale ha lamentato la mancanza di "tempistiche chiare" in merito all'allentamento delle restrizioni. FedEx "è pienamente impegnata con le autorità governative per supportare i membri dell'equipaggio e soddisfare i requisiti di ingresso e quarantena stabiliti da Hong Kong", ha annunciato una portavoce della compagnia, rassicurando in merito al fatto che la multinazionale continuerà le sue operazioni nella Regione amministrativa speciale, definita "vitale" nella rete di spedizioni Asia-Pacifico. Il disimpegno di FedEx dalla città era iniziato già all'inizio dell'anno, quando la compagnia aveva trasferito temporaneamente circa 180 membri dell'equipaggio per liberarli da "ripetuti cicli di autoisolamento". In base alle politiche vigenti, i piloti sono infatti tenuti a rispettare 14 giorni di quarantena se vaccinati e 21 in caso contrario. (Cip)