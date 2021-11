Business news: Bangladesh e Tanzania coopereranno nei settori agricolo e della pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh e la Tanzania hanno concordato di collaborare nell’agricoltura, nell’allevamento, nella pesca e nell’acquacoltura. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Bangladesh Sangbad Sangstha” (“Bss”). La cooperazione è stata oggetto di un incontro tra il ministro degli Esteri bengalese, Abul Kalam Abdul Momen, e i ministri tanzaniani dell’Allevamento e della pesca, Mashimba Mashauri Ndaki, e dell’Economia blu, Abdullah Hussein Kombo. Il colloquio si è svolto a Dacca, dove i due rappresentanti del Paese africano sono giunti in occasione del 21mo Consiglio dei ministri dell’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano (Iora). Le parti hanno evidenziato l’importanza di scambiare visite di delegazioni d’impresa per sviluppare le relazioni economiche e commerciali bilaterali. Sono stati discussi anche altri temi, tra i quali il multilateralismo e la questione dei rohingya, la minoranza musulmana in fuga dal Myanmar che ha trovato riparo in Bangladesh. (Inn)