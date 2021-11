Business news: India, Fitch conferma rating BBB- e outlook negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings ha confermato per l’India un rating BBB-, il grado di investimento più basso, con outlook negativo. Quest’ultimo è motivato da incertezze per la crescita a medio termine legate ai ritardi strutturali, alla debolezza delle finanze pubbliche e del settore finanziario e all’eventualità di nuove ondate della pandemia di coronavirus, sebbene con un impatto probabilmente meno severo grazie alla campagna di vaccinazione. Moody’s Investors Service, invece, il mese scorso ha migliorato l’outlook, da negativo a stabile. Fitch si aspetta che il Paese crescerà dell’8,7 per cento nell’anno fiscale in corso, 2021-22, iniziato ad aprile, e del dieci per cento nell’esercizio successivo, 2022-23. Le due stime sono state corrette a ottobre, la prima al ribasso e la seconda al rialzo. (Inn)