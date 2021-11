Business news: criptovalute, oscurati siti web settoriali dopo stretta annunciata da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I siti web di "ChainNews" e "Odaily", tra le principali piattaforme cinesi dedicate alle criptovalute, sono diventati inaccessibili sia in Cina che all'estero. Lo rende noto il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post", che interpreta l'iniziativa nel quadro della generale repressione attuata dal governo di Pechino sull'uso ed estrazione dei bitcoin. Lunedì scorso, "ChainNews" ha fatto sapere sul proprio account Twitter che la manutenzione e l'aggiornamento del sito web avrebbero richiesto dalle 8 alle 10 ore, motivando così la sospensione dei servizi. Tuttavia, la piattaforma non è più tornata operativa e le testate hanno continuato a pubblicare contenuti su altri canali, tra cui Twitter e Telegram (entrambi illegali in Cina). Il "South China Morning Post" afferma che nessuna delle due società ha fornito spiegazioni in merito, ipotizzando che entrambe potrebbero star valutando l'utilizzo di server esteri per evitare le rigide normative di Pechino in materia di criptovalute. (Cip)